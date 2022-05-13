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Германия обсуждает поставки Украине немецких систем ПВО, - Bild

Фото: Германия обсуждает поставки Украине немецких систем ПВО (twitter.com/ReviewVayu)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии обсуждает возможность передать Украине немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как только поставка будет одобрена, ВСУ смогут начать обучение по использованию системы в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, первая система немецких ПВО IRIS-T может начать функционировать в Украине уже с ноября.

В то же время отмечается, что украинские власти заинтересованы в закупке систем, однако на их производство может потребоваться 3-4 года.

Дальность действия систем ПВО IRIS-T SLM, которые производит компания Diehl Defense, составляет 40 километров, а высота - 20 километров. С помощью него можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, поражать реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Ранее сообщалось, что Германия задерживает передачу Украине зенитных комплексов Gepard.

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