Німеччина обговорює поставки Україні німецьких систем ППО, - Bild

Уряд Німеччини обговорює можливість передати Україні німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Як тільки поставка буде схвалена, ЗСУ зможуть почати навчання з використання системи в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними видання, перша система німецьких ППО IRIS-T може почати функціонувати в Україні вже з листопада.
Разом з тим наголошується, що українська влада зацікавлені в закупівлі систем, проте на їх виробництво може знадобитися 3-4 роки.
Дальність дії систем ППО IRIS-T SLM, які виробляє компанія Diehl Defense, становить 40 кілометрів, а висота - 20 кілометрів. За допомогою нього можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, вражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети і бомби.
Раніше повідомлялося, що Німеччина затримує передачу Україні зенітних комплексів Gepard.
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