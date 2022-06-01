Німеччина обіцяє передати Україні сучасну систему ППО

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW .

Під час свого виступу у Бундестазі, канцлер НІмеччини Олаф Шольц заявив, що сучасні системи ППО допоможуть Україні "захистити великі міста від російських повітряних атак".

Варто відзначити, що уряд Німеччини вже направив до України:

15 тонн боєприпасів;

100 тисяч ручних гранат;

більше 5 тисяч протитанкових мін.

За словами Шольца, сьогодні НІмеччина працює над тим, аби передати нашим бійцям важке озброєння, йдеться про IRIS-T, сучасні самохідні гаубиці та радари стеження.