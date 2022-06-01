Німеччина обіцяє передати Україні сучасну систему ППО
Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Німеччина планує поставити Україні сучасні системи протиповітряної оборони. Йдеться про ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.
Під час свого виступу у Бундестазі, канцлер НІмеччини Олаф Шольц заявив, що сучасні системи ППО допоможуть Україні "захистити великі міста від російських повітряних атак".
Варто відзначити, що уряд Німеччини вже направив до України:
- 15 тонн боєприпасів;
- 100 тисяч ручних гранат;
- більше 5 тисяч протитанкових мін.
За словами Шольца, сьогодні НІмеччина працює над тим, аби передати нашим бійцям важке озброєння, йдеться про IRIS-T, сучасні самохідні гаубиці та радари стеження.
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