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Германия недовольна планами США ввести новые санкции из-за "Северного потока-2"

Берлин, Среда 12 августа 2020 03:46
Германия недовольна планами США ввести новые санкции из-за "Северного потока-2"
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Санкции могут задеть немецкий порт, где строится последняя секция газопровода

Немецкое правительство недоволен заявлениями американских законодателей о введенных санкций относительно "Северного потока-2". Санкции могут касаться немецкого порта, где строится последняя секция газопровода.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время телефонного разговора с государственным секретарем США Майклом Помпео выразил недовольство письмом сенаторов США, в котором говорилось о санкциях.

Накануне американские сенаторы пригрозили руководству немецкого порта Мукран, что в Засснице, введением санкций в связи с продолжением строительства российского газопровода "Северный поток-2", отправив письмо 5 августа.

Ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки выразили надежду, что применение закона CAATSA против российского газопровода "Северный поток-2" затормозит завершения его строительства.

РБК-Украина писало, что Лавров заявил, что трубопровод "Северный поток-2", через который Россия намерена поставлять природный газ в Европу, будет достроен.

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