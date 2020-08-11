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Лавров анонсировал достройку "Северного потока-2" в ближайшем будущем

Вторник 11 августа 2020 14:39
Лавров анонсировал достройку "Северного потока-2" в ближайшем будущем
Фото: Сергей Лавров (mid.ru)
Автор: Александр Белоус

В Москве настроены достроить газопровод, несмотря на санкции США

Трубопровод "Северный поток-2", через который Россия намерена поставлять природный газ в Европу, будет достроен. И это произойдет в ближайшем будущем.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сказал после переговоров министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Москве, сообщает агентство Reuters.

"Участники компании "Северный поток-2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, чтобы этот проект должен быть завершен. И, как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал Лавров.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна имеет суверенное право определять источники энергии, в то время как США опасаются, что газопровод может усилить политическое и экономическое влияние России на Европу.

"Санкции между партнерами - определенно неправильный путь… В конечном счете, это наше суверенное решение, откуда мы получает энергию. Ни одна страна не имеет права диктовать европейскую энергетическую политику угрозами. Это не увенчается успехом ", - сказал Маас.

Напомним, один из участников проекта "Северный поток-2", германская Uniper, предупредила о растущей вероятности срыва "Северного потока-2" из-за санкций Вашингтона.

США в конце декабря 2019 года ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков "Газпрома".

Госсекретарь США Майк Помпео в июле заявил, применение закона CAATSA против российского газопровода "Северный поток-2" затормозит завершение его строительства.

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