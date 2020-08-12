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Німеччина незадоволена планами США запровадити нові санкції через "Північний потік-2"

Берлін, Середа 12 серпня 2020 03:46
Німеччина незадоволена планами США запровадити нові санкції через "Північний потік-2"
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Санкції можуть зачепити німецький порт, де будується остання секція газогону

Німецький уряд незадоволений заявами американських законодавців про запровадженя санкцій щодо "Північного потоку-2". Санкції можуть стосуватися німецького порту, де будується остання секція газогону.

Про це пише "Голос Америки".

Так, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час телефонної розмови із державним секретарем США Майклом Помпео висловив незадоволення листом сенаторів США, в якому йшлось про санкції.

Напередодні американські сенатори пригрозили керівництву німецького порту Мукран, що в Зассніці, введенням санкцій в зв'язку з продовженням будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", відправивши лист 5 серпня.

Раніше у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки висловили сподівання, що застосування закону CAATSA проти російського газопроводу "Північний потік-2" загальмує завершення його будівництва.

РБК-Україна писало, що Лавров заявив, що трубопровід "Північний потік-2", через який Росія має намір постачати природний газ в Європу, буде добудований.

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