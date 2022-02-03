Германия назвала запрет DW в России "политической реакцией"

"Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие офиса в Москве абсолютно неприемлемы", - заявила министр культуры и массовых коммуникаций Клаудия Рот.

По ее словам, решение немецкой стороны запретить вещание RT DE без лицензии нельзя уравнивать с запретом DW, у которого была лицензия на вещание в России.

"Это совершенно иная ситуация… DW также организован независимо от государства. Это означает, что, в отличие от RT DE, немецкое государство не имеет никакого влияния на телеканал. Поэтому я настоятельно призываю российскую сторону не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции", - добавила Рот.