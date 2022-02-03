Німеччина назвала заборону DW в Росії "політичною реакцією"

"Заборона мовлення Deutsche Welle в Росії та закриття офісу в Москві абсолютно неприйнятні", - заявила міністр культури і масових комунікацій Клаудія Рот.

За її словами, рішення німецької сторони заборонити мовлення RT DE без ліцензії не можна зрівнювати із забороною DW, у якого була ліцензія на мовлення в Росії.

"Це зовсім інша ситуація... DW також організований незалежно від держави. Це означає, що, на відміну від RT DE, німецька держава не має ніякого впливу на телеканал. Тому я настійно закликаю російську сторону не використовувати проблеми з ліцензуванням телеканалу RT для політичної реакції", - додала Рот.