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Германия назвала условие возобновления сертификации "Северного потока-2"

Автор: Мария Кучерявец

Процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" будет возобновлен. Однако это произойдет при условии, если немецкий регулятор получит все необходимые документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистам представителя Министерства экономики и защиты климата Германии Беат Барон во время брифинга.

"Процедура приостановлена федеральным сетевым агентством. Оно ее восстановит, как только у него будет полный набор документов", - сказала она.

Отметим, недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, от чего зависит запуск "Северного потока-2".

Напомним, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.

После чего глава немецкого Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн заявил, что решение о сертификации "Северного потока-2" в первой половине 2022 года ждать не стоит.

Вместе с тем, США пригрозили заморозить "Северный поток-2" если Россия нападет на Украину.

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Северный поток-2