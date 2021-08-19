Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу Україною: що він буде робити

Німецький уряд призначив уповноваженим з питань транзиту газу Україною Ґеорґа Вальдерзее. Він вже виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною у 2019 році, коли відбувалися переговори щодо продовження контракту про транзит.

Міністерство економіки і енергетики ФРН заявило, що країна докладатиме зусиль задля "продовження угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до десяти років", аби забезпечити транзит після закінчення чинного контракту, що спливає наприкінці 2024 року.

Спеціальний уповноважений буде діяти як посередник та консультант як для обох сторін, так і стосовно Єврокомісії, США та третіх держав, аби досягнути продовження контракту на транзит газу, що відповідатиме інтересам усіх сторін.

До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу.