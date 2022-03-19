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Германия намерена закупить газ в Катаре и ОАЭ для снижения зависимости от российского

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Берлин, Суббота 19 марта 2022 16:25
Германия намерена закупить газ в Катаре и ОАЭ для снижения зависимости от российского Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что он изучит возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ) во время поездки в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Он намерен заключить сделку по водороду, что сделает Германию менее зависимой о Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После того, как Россия вторглась в Украину, Хабек выступил с рядом инициатив, направленных на снижение энергетической зависимости Германии от России, включая крупные заказы нероссийского СПГ, планы строительства терминала для импорта СПГ и замедления отказа страны от угля.

Хабек перед поездкой на выходные сказал, что "цель состоит в том, чтобы установить водородное партнерство в среднесрочной перспективе, то есть политически поддержать его".

Его будут сопровождать около 20 представителей корпоративной Германии, многие из энергетического сектора.

Он также хочет обсудить "краткосрочные" поставки СПГ и "дать компаниям, обеспечивающим поставки газа в Германию, политическую основу для того, чтобы стать независимыми от российского газа, темы, которые не могут быть выше политической повестки дня".

В более широком смысле Европейская комиссия также работает над планами поэтапного отказа ЕС от российского газа, нефти и угля в течение пяти лет.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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