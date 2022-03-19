Німеччина має намір закупити газ в Катарі і ОАЕ для зниження залежності від російського

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що він вивчить можливості поставок зрідженого природного газу (СПГ) під час поїздки в Катар і Об'єднані Арабські Емірати. Він має намір укласти угоду по водню, що зробить Німеччину менш залежною про Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Після того, як Росія вторглася в Україну, Хабек виступив з низкою ініціатив, спрямованих на зниження енергетичної залежності Німеччини від Росії, включаючи великі замовлення неросійського СПГ, плани будівництва терміналу для імпорту СПГ і уповільнення відмови країни від вугілля.

Хабек перед поїздкою на вихідні сказав, що "мета полягає в тому, щоб встановити водневе партнерство в середньостроковій перспективі, тобто політично підтримати його".

Його супроводжуватимуть близько 20 представників корпоративної Німеччини, багато з енергетичного сектора.

Він також хоче обговорити "короткострокові" поставки СПГ і "дати компаніям, що забезпечують постачання газу до Німеччини, політичну основу для того, щоб стати незалежними від російського газу, теми, які не можуть бути вище політичного порядку денного".

У більш широкому сенсі Європейська комісія також працює над планами поетапного відмови ЄС від російського газу, нафти і вугілля протягом п'яти років.