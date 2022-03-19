Германия намерена предоставить Украине дополнительное оружие

Правительство Германии рассматривает возможность предоставления Украине дополнительного оружия для самозащиты. Однако власти не будут раскрывать никаких деталей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk .

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что видит "мало дальнейших возможностей" для предоставления оружия через Бундесвер.

"Возможности Бундесвера исчерпаны. Мы выясняем, какие возможности существуют помимо этого", - заявила она.

При этом министр подчеркнула, что если оружие закупается у немецких компаний для поставки в Украину, то за это будет отвечать Министерство экономики, потому что это будет экспорт оружия.

Ламбрехт отметила, что власти позаботятся, чтобы предстоящая поставка не стала целью России.

"Конечно, русские тоже ведут разведку, и я не хочу подвергать опасности тех, кто осуществляет такие перевозки, и не хочу делать эти поставки мишенью", - заявила она.