Німеччина має намір надати Україні додаткову зброю
Уряд Німеччини розглядає можливість надання Україні додаткової зброї для самозахисту. Однак влада не буде розкривати ніяких деталей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.
Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що бачить "мало подальших можливостей" для надання зброї через Бундесвер.
"Можливості Бундесверу вичерпані. Ми з'ясовуємо, які можливості існують крім цього", - заявила вона.
При цьому міністр підкреслила, що якщо зброя закуповується у німецьких компаній для поставки в Україну, то за це відповідатиме Міністерство економіки, тому що це буде експорт зброї.
Ламбрехт зазначила, що влада подбає, щоб майбутня поставка не стала метою Росії.
"Звичайно, росіяни теж ведуть розвідку, і я не хочу наражати на небезпеку тих, хто здійснює такі перевезення, і не хочу робити ці поставки мішенню", - заявила вона.
Війна Росії проти України триває 24-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.