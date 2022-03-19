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Німеччина має намір надати Україні додаткову зброю

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Берлін, Субота 19 березня 2022 16:35
Німеччина має намір надати Україні додаткову зброю Фото: Німеччина має намір надати Україні додаткову зброю (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини розглядає можливість надання Україні додаткової зброї для самозахисту. Однак влада не буде розкривати ніяких деталей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що бачить "мало подальших можливостей" для надання зброї через Бундесвер.

"Можливості Бундесверу вичерпані. Ми з'ясовуємо, які можливості існують крім цього", - заявила вона.

При цьому міністр підкреслила, що якщо зброя закуповується у німецьких компаній для поставки в Україну, то за це відповідатиме Міністерство економіки, тому що це буде експорт зброї.

Ламбрехт зазначила, що влада подбає, щоб майбутня поставка не стала метою Росії.

"Звичайно, росіяни теж ведуть розвідку, і я не хочу наражати на небезпеку тих, хто здійснює такі перевезення, і не хочу робити ці поставки мішенню", - заявила вона.

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