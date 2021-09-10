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Германия накажет оператора "Северного потока-2" за подачу газа без сертификации

Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) Германии накажет компанию оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода. Сколько этот процесс займет по времени, немецкий регулятор отказался назвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертификацию "Северного потока-2" рассматривается. Сколько потребуется времени немецкому регулятору для принятия решения неизвестно. Однако, заявили в Bundesnetzagentur, компания-оператор будет наказана, если начнет прокачку газа без одобрения.

Издание отмечает, что прежде чем немецкий регулятор одобрит "Северный поток-2", компания должна выполнить требования третьего энергетического пакета Евросоюза. Его цель - гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка.

Напомним, сегодня, 10 сентября, российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее издание Bloomberg отметило, что поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться уже с 1 октября.

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ГерманияСеверный поток-2