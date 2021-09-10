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Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2" за подачу газу без сертифікації

Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) Німеччини покарає компанію оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG за прокачування газу без сертифікації трубопроводу. Скільки цей процес займе за часом, німецький регулятор відмовився назвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертифікацію "Північного потоку-2" розглядається. Скільки буде потрібно часу німецькому регулятору для прийняття рішення невідомо. Однак, заявили в Bundesnetzagentur, компанія-оператор буде покарана, якщо почне прокачування газу без схвалення.

Видання зазначає, що перш ніж німецький регулятор схвалить "Північний потік-2", компанія повинна виконати вимоги третього енергетичного пакета Євросоюзу. Його мета - гарантувати конкуренцію і рівні умови для всіх учасників ринку.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Раніше видання Bloomberg зазначило, що постачання газу по "Північному потоку-2" можуть початися вже з 1 жовтня.

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ГерманияПівнічний потік-2