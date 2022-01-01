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Германия начинает председательство в G7: что планирует страна

Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 1 января 2022 года Германия принимает председательство в G7. Планирует концентрироваться на главном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Сосредоточение внимания на главном должно быть основой для целенаправленной работы программы, которую мы наметили для этого председательства", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

Что планирует Германия:

Германия продолжит совместные действия в борьбе с пандемией коронавируса, которые были начаты во время председательства Британией;

  • остановить глобальное потепление невозможно без сотрудничества с Китаем. Впрочем, пока неизвестно насколько авторитарный режим Пекина будет заинтересован в кооперации с демократическими странами G7.
  • Германия рассматривает США как важнейшего для себя партнера.

"С президентом США Джо Байденом мы едины в мнении о том, что страны либеральной демократии должны показать, что они могут предоставить честные и справедливые ответы на вызовы 21 века", - заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц.

  • в то же время Германия планирует укрепить сотрудничество со всеми странами G7. В том числе и для проведения общей политики в отношении Российской Федерации. Берлин уже предупреждал Кремль о "больших последствиях", если последний прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину.

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