Німеччина починає головування у G7: що планує країна

Починаючи з 1 січня 2022 року Німеччина приймає головування у G7. Планує концентруватися на головному.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
"Зосередження уваги на головному має бути основою для цілеспрямованої програми роботи, яку ми намітили для цього головування", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт.
Німеччина продовжить спільні дії у боротьбі з пандемією коронавірусу, які були розпочаті під час головування Британією;
"З президентом США Джо Байденом ми єдині у думці про те, що країни ліберальної демократії повинні показати, що вони можуть надати чесні та справедливі відповіді на виклики 21 століття", - заявив новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.