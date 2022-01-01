RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Німеччина починає головування у G7: що планує країна

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 1 січня 2022 року Німеччина приймає головування у G7. Планує концентруватися на головному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Зосередження уваги на головному має бути основою для цілеспрямованої програми роботи, яку ми намітили для цього головування", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт.

Що планує Німеччина:

Німеччина продовжить спільні дії у боротьбі з пандемією коронавірусу, які були розпочаті під час головування Британією;

  • зупинити глобальне потепління неможливо без співпраці з Китаєм. Втім, наразі невідомо наскільки авторитарний режим Пекіна буде зацікавлений у кооперації з демократичними країнами G7.
  • Німеччина розглядає США як найважливішого для себе партнера.

"З президентом США Джо Байденом ми єдині у думці про те, що країни ліберальної демократії повинні показати, що вони можуть надати чесні та справедливі відповіді на виклики 21 століття", - заявив новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.

  • водночас Німеччина планує зміцнити співпрацю з усіма країнами G7. У тому числі й для проведення спільної політики щодо Російської Федерації. Берлін вже попереджав Кремль про "великі наслідки", якщо останній вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияБерлин