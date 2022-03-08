Германия начала расследование военных преступлений РФ в Украине

Известно, что генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк открыл так называемое "структурное расследование".

Как сообщают немецкие СМИ, федеральная прокуратура имеет конкретные данные, указывающие на уже совершенные в Украине военные преступления. Кроме того, там выразили опасения, что количество таких преступлений будет расти.

Указано, что прокуратура имеет в своем распоряжении уведомление о применении кассетных бомб, удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопровода, хранилищу ядерных отходов и ТЭЦ.

Вместе с тем, как информирует издание, в центре внимания данные о так называемых "списках целей", которые, по разным свидетельствам, составляются российскими и кадыровскими подразделениями, дислоцированными в Украине.

Напомним, вчера, 7 марта в Международном Суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Украина выразила требования к РФ немедленно принять ряд мер.

Добавим, Совет ООН по правам человека создал международную комиссию по расследованию военных преступлений России против Украины.

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