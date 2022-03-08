Німеччина почала розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Відомо, що генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк відкрив так зване "структурне розслідування".

Як повідомляють німецькі ЗМІ, федеральна прокуратура має конкретні дані, що вказують на вже скоєні в Україні воєнні злочини. Крім того, там висловили побоювання, що кількість таких злочинів зростатиме.

Вказано, що прокуратура має у своєму розпорядженні повідомлення про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводу, сховищу ядерних відходів та ТЕЦ.

Разом з тим, як інформує видання, у центрі уваги дані про так звані "списки цілей", які, за різними свідченнями, складаються російськими та кадировськими підрозділами, дислокованими в Україні.

Нагадаємо, вчора, 7 березня в Міжнародному Суді ООН почалися слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення в геноциді. Україна висловила вимоги до РФ негайно вжити низку заходів.

Додамо, Рада ООН з прав людини створила міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

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