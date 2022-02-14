UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия начала переброску военных в Литву

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 14 февраля, Германия начала переброску дополнительных сил НАТО в Литву. Поскольку опасения по поводу российского вторжения в Украину растут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Первые грузовики с припасами для дополнительных солдат отправились утром из Мюнстера в Нижней Саксонии. Шесть самоходных гаубиц на большегрузных грузовиках также должны будут отправиться позднее.

Германия направляет около 350 дополнительных солдат и около 100 транспортных средств в подразделение НАТО в Литве, которое находится под ее командованием.

ВВС Люфтваффе уже доставили первых солдат Бундесвера в Каунас, расположенный на юге центральной части Литвы.

Основное внимание при усилении боевой группы уделяется артиллерии армии с самоходной гаубицей 2000.

По данным Министерства обороны Германии, усиление состоит, в частности, из разведывательных подразделений, подразделений ядерной, биологической, химической защиты, военной полиции и медицинских сил.

Напомним, Канада рассматривает возможность отправки военного подкрепления в Восточную Европу.

Кроме того, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обратится к властям США с просьбой разместить на постоянной основе в стране американские войска.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияЛитваНАТОВторжение России в Украину