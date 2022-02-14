Германия начала переброску военных в Литву

Первые грузовики с припасами для дополнительных солдат отправились утром из Мюнстера в Нижней Саксонии. Шесть самоходных гаубиц на большегрузных грузовиках также должны будут отправиться позднее.

Германия направляет около 350 дополнительных солдат и около 100 транспортных средств в подразделение НАТО в Литве, которое находится под ее командованием.

ВВС Люфтваффе уже доставили первых солдат Бундесвера в Каунас, расположенный на юге центральной части Литвы.

Основное внимание при усилении боевой группы уделяется артиллерии армии с самоходной гаубицей 2000.

По данным Министерства обороны Германии, усиление состоит, в частности, из разведывательных подразделений, подразделений ядерной, биологической, химической защиты, военной полиции и медицинских сил.