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Германия начала отказываться от российского газа, - Макогон

Автор: Каролина Гайдук

Глава газотранспортной системы Сергей Макогон отметил, что Германия начала отказываться от российского газа. По его словам, слудующим этапом для РФ будут санкции в отношении использования "Северного потока-1".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его страницу в Facebook.

"Приветствую решение правительства Германии приступить к реальным шагам по уменьшению зависимости от газа из РФ", - отметил Макогон.

Он отметил, что правительство Германии через государственный банк KfW, голландский оператор Gasunie и немецкую энергетическую компанию RWE подписали меморандум о взаимопонимании по поводу строительства терминала по приему СПГ (сжиженный природный газ) на площадке Брунсбюттель (город в Германии).

"Будущая инфраструктура на 50% финансируемая KfW и эксплуатируемая Gasunie, будет иметь годовую мощность по регазификации 8 миллиардов кубометров", - заявил Макогон.

По словам Макогона, следующими шагами для России должны стать:

  • запрет компаниям владеть или арендовать хранилища газа в ЕС;
  • значительные ограничения или санкции в отношении использования "Северного потока-1".

Напомним, что Германия должна больше полагаться на собственные источники энергии и стать менее зависимой от российского газа. Такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Отметим, что Италия также готовится отказаться от российского газа. Пока ресурса в стране достаточно, но правительство работает над организацией поставок из других стран.

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