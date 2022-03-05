Германия начала отказываться от российского газа, - Макогон

"Приветствую решение правительства Германии приступить к реальным шагам по уменьшению зависимости от газа из РФ", - отметил Макогон.

Он отметил, что правительство Германии через государственный банк KfW, голландский оператор Gasunie и немецкую энергетическую компанию RWE подписали меморандум о взаимопонимании по поводу строительства терминала по приему СПГ (сжиженный природный газ) на площадке Брунсбюттель (город в Германии).

"Будущая инфраструктура на 50% финансируемая KfW и эксплуатируемая Gasunie, будет иметь годовую мощность по регазификации 8 миллиардов кубометров", - заявил Макогон.

По словам Макогона, следующими шагами для России должны стать: