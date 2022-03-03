ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия готова отказаться от российского газа, - министр экономики

Новина українською →
Германия, Четверг 03 марта 2022 06:09
Германия готова отказаться от российского газа, - министр экономики Фото: Роберт Хабек, министр экономики Германии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Германия должна больше полагаться на собственные источники энергии и стать менее зависимой от российского газа. Такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.

По его словам, перед введением санкций против России Германия и партнеры подготовились на случай прекращения поставок газа из России.

"Речь идет о том, чтобы больше не быть так тесно связанным с Россией... Я вношу закон, который потребует, чтобы операторы хранилищ были заполнены в начале зимы", - сказал Хабек.

Министр сказал, что Германия готова отказаться от российского газа. При этом он добавил, что возможны поставки топлива в страну из США.

"Мы к этому готовы. Могу дать полный план на текущую зиму и лето. Мы приняли меры по борьбе с опустошением хранилищ. Мы будем в порядке. На следующую зиму примем дополнительные меры", - сказал он.

Хабек говорит, что та же ситуация планируется и с запасами угля.

"Создаем резерв, резервный запас, который позволяет нам пережить зиму, даже если цепочка поставок сломается", - объяснил он.

Также в Германии есть и запасы нефти.

"И у нас уже есть запас нефти. Мы также делаем запасы на худший случай, которого пока не произошло, потому что русские поставляют сырье по всему миру", - сказал он.

Хабек утоснил, что Германия старается стать независимой от России, насколько это возможно.

"Мы должны видеть, что мы становимся настолько независимыми, насколько это возможно. Но это не произойдет в одночасье, потому что за последние десять лет мы стали более зависимы от импорта из России. Мы загнали себя в угол, но теперь хотим выбраться из него, и с тех пор, как я стал министром, мы работаем над этим", - отметил политик.

Напомним, что Италия также готовится отказаться от российского газа. Пока ресурса в стране достаточно, но правительство работает над организацией поставок из других стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Германия Газ
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси