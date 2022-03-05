Німеччина почала відмовлятися від російського газу, - Макогон

"Вітаю рішення уряду Німеччини приступити до реальних кроків щодо зменшення залежності від газу з РФ", - зазначив Макогон.

Він зазначив, що уряд Німеччини через державний банк KfW, голландський оператор Gasunie і німецьку енергетичну компанію RWE підписали меморандум про взаєморозуміння з приводу будівництва терміналу з прийому СПГ (зріджений природний газ) на майданчику Брунсбюттель (місто в Німеччині).

"Майбутня інфраструктура на 50% фінансована KfW і експлуатована Gasunie, матиме річну потужність з регазифікації 8 мільярдів кубометрів", - заявив Макогон.

За словами Макогона, наступними кроками для Росії повинні стати: