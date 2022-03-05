Німеччина почала відмовлятися від російського газу, - Макогон

Глава газотранспортної системи Сергій Макогон зазначив, що Німеччина почала відмовлятися від російського газу. За його словами, наступним етапом для РФ будуть санкції щодо використання "Північного потоку-1".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його сторінку в Facebook.
"Вітаю рішення уряду Німеччини приступити до реальних кроків щодо зменшення залежності від газу з РФ", - зазначив Макогон.
Він зазначив, що уряд Німеччини через державний банк KfW, голландський оператор Gasunie і німецьку енергетичну компанію RWE підписали меморандум про взаєморозуміння з приводу будівництва терміналу з прийому СПГ (зріджений природний газ) на майданчику Брунсбюттель (місто в Німеччині).
"Майбутня інфраструктура на 50% фінансована KfW і експлуатована Gasunie, матиме річну потужність з регазифікації 8 мільярдів кубометрів", - заявив Макогон.
За словами Макогона, наступними кроками для Росії повинні стати:
Нагадаємо, що Німеччина повинна більше покладатися на власні джерела енергії і стати менш залежною від російського газу. Таку заяву зробив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
Відзначимо, що Італія також готується відмовитися від російського газу. Поки ресурсу в країні достатньо, але уряд працює над організацією поставок з інших країн.