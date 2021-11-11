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Германия и Литва выступили за ужесточение санкций против Беларуси из-за мигрантов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры иностранных дел Германии и Литвы Хайко Маас и Габриэлюс Ландсбергис выступили за ужесточение санкций против Беларуси из-за мигрантов на границе ЕС. Главы МИД также призвали предоставить гуманитарную помощь беженцам на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

"Хайко Маас обсудил ситуацию на границе ЕС со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом", - отметили в ведомстве.

В ходе беседы министры согласились, что Евросоюз должен ввести новые, жесткие санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса.

Кроме того, главы МИД выступили за скорейшее предоставление нуждающимся мигрантам гуманитарной помощи.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз будет противодействовать попыткам режима Александра Лукашенко использовать беженцев как политический инструмент давления.

Отметим, накануне Евросоюз и США договорились сотрудничать в отношении наложения санкций на авиакомпании третьих стран, помогающих нелегальным мигрантам добраться в Беларусь.

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БеларусьГерманияЛитваМиграционный кризис