Германия и Литва настаивают на сохранении санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Литвы Гитанас Науседа в ходе двусторонних переговоров подчеркнули необходимость выполнения минских соглашений по Донбассу и деоккупации Крыма для снятия санкций против Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении на сайте литовского президента.

В частности, Меркель заявила, что стороны обсудили ситуацию в Украине, в том числе, необходимость выполнения минских мирных соглашений

"При обмене мнениями по России я повторил позицию, которую Литва занимает давно. В то время как в Украине есть внешнее вмешательство, в то время как существует высокая напряженность, в то время как Крым аннексирован, очень сложно общаться с Россией на самом высоком политическом уровне. Хотя, с другой стороны, это не отменяет необходимости экономического и культурного сотрудничества", - добавил Науседа.

Он также призвал к сохранению санкций против России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины. Лидеры Германии и Литвы договорились добиваться целей Восточного партнерства, выразив надежду на позитивные реформы в странах-партнерах.

Напомним, Министерство иностранных дел Литвы заявило, что будет добиваться непризнания выданных в упрощенном порядке жителям Донбасса российских паспортов в Европейском союзе.

Отметим, сегодня кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что готов сделать Украину приоритетом международной политики в случае победы.