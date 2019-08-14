Россия должна заплатить за войну в Украине большую цену, - Байден

Фото: Джо Байден (facebook.com)

По словам Байдена, он предоставил бы Украине помощь от США в сфере безопасности

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики в случае победы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Голос Америки".

В частности, по словам Байдена, он предоставил бы Украине помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться.

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", - заявил он.

Кроме того, в экономической сфере Байден хочет работать над увеличением западных прямых инвестиций и поддержкой энергетической независимости Украины от России, особенно если "Северный поток 2" будет построен в этом году.

"Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась только при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов", - сказал он.

Байден говорит, что поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией.

"Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг для Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну в Украине. Наша стратегическая цель - поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", - заявил он.

Напомним, ранее Байден заявлял, что санкции против Российской Федерации должны сохраняться до выполнения минских договоренностей и возвращении Украине оккупированного Крыма.