Германия изучает возможность поставки самоходных гаубиц для Украины, - Welt

Федеральное правительство Германия изучает возможность поставки самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 для Украины. На сегодня рассматривается несколько вариантов помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По данным издания, Украине могут передать самоходные артиллерийские установки со складов бундесвера. Возможно, в схеме будут задействованы также Нидерланды и Италия.

"Мы ведем переговоры с различными партнерами с целью оказания действенной поддержки Украине, в том числе в сфере артиллерии. Есть различные варианты, которые в настоящее время рассматриваются", - сообщил представитель немецкого Минобороны.

В то же время сообщается, что у Германии из 119 гаубиц, находящихся на вооружении, только 40 в настоящее время в рабочем состоянии. Недавно Берлин согласился обучать украинских военных работе с этими системами.