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Германия изучает возможность поставки самоходных гаубиц для Украины, - Welt

Фото: самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitzen 2000 (wikimedia.org)
Автор: Александр Мороз

Федеральное правительство Германия изучает возможность поставки самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 для Украины. На сегодня рассматривается несколько вариантов помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным издания, Украине могут передать самоходные артиллерийские установки со складов бундесвера. Возможно, в схеме будут задействованы также Нидерланды и Италия.

"Мы ведем переговоры с различными партнерами с целью оказания действенной поддержки Украине, в том числе в сфере артиллерии. Есть различные варианты, которые в настоящее время рассматриваются", - сообщил представитель немецкого Минобороны.

В то же время сообщается, что у Германии из 119 гаубиц, находящихся на вооружении, только 40 в настоящее время в рабочем состоянии. Недавно Берлин согласился обучать украинских военных работе с этими системами.

Напомним, ранее сообщалось, что Бундестаг одобрил поставки тяжелых вооружений для Украины, которые нужны, чтобы деоккупировать занятые российской армией территории.

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