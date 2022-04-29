Німеччина вивчає можливість постачання самохідних гаубиць для України, - Welt

Федеральний уряд Німеччина вивчає можливість постачання самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000 для України. На сьогодні розглядається кілька варіантів допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

За даними видання, Україні можуть передати самохідні артилерійські установки зі складів бундесверу. Можливо, в схемі будуть задіяні також Нідерланди та Італія.

"Ми ведемо переговори з різними партнерами з метою надання дієвої підтримки Україні, в тому числі у сфері артилерії. Є різні варіанти, які в даний час розглядаються", - повідомив представник німецького Міноборони.

У той же час повідомляється, що у Німеччині з 119 гаубиць, що знаходяться на озброєнні, лише 40 в даний час в робочому стані. Нещодавно Берлін погодився навчати українських військових роботі з цими системами.