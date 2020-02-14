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Німеччина інтенсивно працює над підготовкою нормандської зустрічі в Берліні, - посол

Новини » Політика     14.02.2020 - 17:04
Німеччина інтенсивно працює над підготовкою нормандської зустрічі в Берліні, - посол
Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (tribun)

Наступна зустріч може відбутися в квітні

Німеччина інтенсивно працює над підготовкою нормандського саміту в Берліні, незважаючи на те, що передумов для його проведення поки що немає. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю Hromadske.

За її словами, поки не створені передумови для проведення нормандської зустрічі, адже в Берліні її учасники повинні говорити про політичну складову мінських домовленостей.

"Але це може змінитися. Ми щодня працюємо, щоб був результат і був прогрес. Можна передбачити, що буде у квітні", - сказала вона.

Фельдгузен зазначила, що є різні оцінки цього саміту зараз.

"Але мені здається, що підсумкова декларація саміту - це нібито орієнтир для всіх сторін сьогодні, і в цьому напрямку вони працюють. Особливо мої колеги в Німеччині. Вони готують наступну зустріч, яка має відбутися в квітні. Вони дійсно інтенсивно працюють над тим, щоб наступна зустріч була успішною", - додала Фельдгузен.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у розмові з російським лідером Володимиром Путіним обговорив підготовку наступного нормандського саміту, а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу.

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