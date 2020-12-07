Германия хочет ужесточить карантин после Рождества, будут работать только магазины

Власти Германии обдумывают возможность введения жестких карантинных ограничений в стране. Карантин планируют усилить после празднования Рождества.

Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, в стране хотят ужесточить уже существующие карантинные ограничения. Возможно, немецкие власти решат закрыть все заведения, кроме супермаркетов.

Ожидается, что ограничения будут введены с 27 декабря и будут действовать до 3 или 10 января 2021 года.

Кроме того, в стране могут раньше начаться школьные каникулы, а также их могут продлить на неделю.

Напомним, в начале декабря канцлер Германии Ангела Меркель заявила о продлении карантина в стране до 10 января. Изначально планировалось, что частичный локдаун в Германии будет действовать до 20 декабря.

Также РБК-Украина писало, что немецкая земля Бавария усилила карантин. Правительство региона ввело комендантский час и ограничения на передвижение.

Добавим, в Португалии смягчать карантин на Рождество, но на Новый год опять вернут усиленные ограничения.