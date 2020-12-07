Німеччина хоче посилити карантин після Різдва, працюватимуть тільки магазини

Влада Німеччини обдумує можливість введення жорстких карантинних обмежень в країні. Карантин планують посилити після святкування Різдва.

Про це повідомляє німецька газета Bild з посиланням на власні джерела.

За даними газети, в країні хочуть посилити вже існуючі карантинні обмеження. Можливо, німецька влада вирішить закрити всі заклади, окрім супермаркетів.

Очікується, що обмеження будуть запроваджені з 27 грудня та діятимуть до 3 або 10 січня 2021 року.

Крім того, в країні можуть раніше початися шкільні канікули, а також їх можуть продовжити на тиждень.

Нагадаємо, на початку грудня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про продовження карантину в країні до 10 січня. Спочатку планувалося, що частковий локдаун у Німеччині буде діяти до 20 грудня.

Також РБК-Україна писало, що німецька земля Баварія посилила карантин. Уряд регіону запровадив комендантську годину та обмеження на пересування.

Додамо, у Португалії пом'якшать карантин на Різдво, але на Новий рік знову повернуть посилені обмеження.