Германия хочет купить систему ПРО из-за российских "Искандеров" в Калининграде

Германия рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны у Израиля или США, чтобы помочь укрепить свою оборону от угроз, включая российские ракетные комплексы "Искандер" в Калининграде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что начальник обороны Германии Эберхард Цорн а интервью немецкой газете Welt am Sonntag сказал, что ракеты "Искандер" могут достичь почти всей западной Европы, и нет противоракетного щита, который бы защитил от этой угрозы.
"Израильтяне и американцы владеют такими системами. Какой из них мы отдаем предпочтение? Удастся ли нам создать общую (противоракетную - ред.) систему в НАТО? На эти вопросы мы должны ответить сейчас", - сказал Цорн.
Так, Кремль в 2018 году разместил ракетные комплексы "Искандер" в своем калининградском эксклаве, который расположен между Польшей и Литвой. Мобильная баллистическая ракетная система "Искандер" заменила советскую ракету "Скад", две ее управляемые ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.
Напомним, в Германии участились случаи увольнения с военной службы после начала войны, которую развязала Россия в Украине.
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