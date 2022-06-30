Германия хочет купить систему ПРО из-за российских "Искандеров" в Калининграде

Германия рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны у Израиля или США, чтобы помочь укрепить свою оборону от угроз, включая российские ракетные комплексы "Искандер" в Калининграде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Отмечается, что начальник обороны Германии Эберхард Цорн а интервью немецкой газете Welt am Sonntag сказал, что ракеты "Искандер" могут достичь почти всей западной Европы, и нет противоракетного щита, который бы защитил от этой угрозы.

"Израильтяне и американцы владеют такими системами. Какой из них мы отдаем предпочтение? Удастся ли нам создать общую (противоракетную - ред.) систему в НАТО? На эти вопросы мы должны ответить сейчас", - сказал Цорн.

Так, Кремль в 2018 году разместил ракетные комплексы "Искандер" в своем калининградском эксклаве, который расположен между Польшей и Литвой. Мобильная баллистическая ракетная система "Искандер" заменила советскую ракету "Скад", две ее управляемые ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.