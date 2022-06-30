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Німеччина хоче купити систему ПРО через російські "Іскандери" у Калінінграді

Фото: Німеччина хоче купити систему ПРО через російські "Іскандери" у Калінінграді (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони в Ізраїлю чи США, щоб допомогти зміцнити свою оборону від загроз, включаючи російські ракетні комплекси "Іскандер" у Калінінграді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що начальник оборони Німеччини Еберхард Зорн а інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag сказав, що ракети "Іскандер" можуть досягти майже всієї західної Європи, і немає протиракетного щита, який би захистив від цієї загрози.

"Ізраїльтяни та американці володіють такими системами. Якій з них ми віддаємо перевагу? Чи вдасться нам створити загальну (протиракетну - ред.) систему в НАТО? На ці питання ми маємо відповісти зараз", - сказав Зорн.

Так, Кремль у 2018 році розмістив ракетні комплекси "Іскандер" у своєму калінінградському ексклаві, який розташований між Польщею та Литвою. Мобільна балістична ракетна система "Іскандер" замінила радянську ракету "Скад", дві її керовані ракети можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Нагадаємо, у Німеччині почастішали випадки звільнення з військової служби після початку війни, що розв'язала Росія в Україні.

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