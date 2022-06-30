Німеччина хоче купити систему ПРО через російські "Іскандери" у Калінінграді

Німеччина розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони в Ізраїлю чи США, щоб допомогти зміцнити свою оборону від загроз, включаючи російські ракетні комплекси "Іскандер" у Калінінграді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначається, що начальник оборони Німеччини Еберхард Зорн а інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag сказав, що ракети "Іскандер" можуть досягти майже всієї західної Європи, і немає протиракетного щита, який би захистив від цієї загрози.

"Ізраїльтяни та американці володіють такими системами. Якій з них ми віддаємо перевагу? Чи вдасться нам створити загальну (протиракетну - ред.) систему в НАТО? На ці питання ми маємо відповісти зараз", - сказав Зорн.

Так, Кремль у 2018 році розмістив ракетні комплекси "Іскандер" у своєму калінінградському ексклаві, який розташований між Польщею та Литвою. Мобільна балістична ракетна система "Іскандер" замінила радянську ракету "Скад", дві її керовані ракети можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.