Німеччина готова збільшувати підтримку ВООЗ

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

За словами Хайко Маасу, скорочення фінансування ВООЗ схоже на те, як "викинути пілота літака"

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Німеччина готова збільшувати підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sentinel & Enterprise.

При цьому він додав, що скорочення фінансування ВООЗ схоже на те, як "викинути пілота літака".

"Ми як Німеччина в останні тижні вже збільшили підтримку ВООЗ і ми пообіцяли, що ми готові збільшувати підтримку ВООЗ засобами", - заявив Маас.

За його словами, в уряді ведуться обговорення з цього питання, але є єдине розуміння необхідності зміцнення ВООЗ в поточній ситуації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватила Всесвітню організацію охорони здоров'я в повільному реагуванні на спалах коронавіруса. Трамп заявив, що припиняє фінансування організації, оскільки ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність.

Крім того, Європейському союзі також висловили глибоке співчуття про рішення американського президента, зазначивши відсутність причин для припинення фінансування ВООЗ.