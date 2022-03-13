Германия готова принять неограниченное количество беженцев из Украины

Уполномоченная немецкого правительства по миграции, беженцам и интеграции Рим Алабали-Радован заявила о готовности Берлина принять неограниченное количество беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Deutsche Welle .

"Германия предложит защиту всем бегущим к нам из Украины людям. Точные цифры назвать не может никто", – заявила чиновница.

По данным ООН, количество беженцев из Украины превысило 2,7 млн. Большинство из них перебрались в Польшу. Тамошнее правительство разрешило украинцам отдать своих детей в местные школы.