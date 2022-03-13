Германия готова принять неограниченное количество беженцев из Украины
Фото: Рим Алабали-Радован (слева) (twitter.com/IntegrationBund)
Уполномоченная немецкого правительства по миграции, беженцам и интеграции Рим Алабали-Радован заявила о готовности Берлина принять неограниченное количество беженцев из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.
"Германия предложит защиту всем бегущим к нам из Украины людям. Точные цифры назвать не может никто", – заявила чиновница.
По данным ООН, количество беженцев из Украины превысило 2,7 млн. Большинство из них перебрались в Польшу. Тамошнее правительство разрешило украинцам отдать своих детей в местные школы.
К слову, ранее разобрали условия временной защиты без статуса беженца в ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.