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Німеччина готова прийняти необмежену кількість біженців з України

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Неділя 13 березня 2022 21:29
Німеччина готова прийняти необмежену кількість біженців з України Фото: Рім Алабалі-Радован (ліворуч) (twitter.com/IntegrationBund)
Автор: Антон Федорців

Уповноважена німецького уряду з питань міграції, біженців та інтеграції Рім Алабалі-Радован заявила про готовність Берліна прийняти необмежену кількість біженців із України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

"Німеччина запропонує захист усім людям, які втікають до нас з України. Точні цифри назвати не може ніхто", – заявила чиновниця.

За даними ООН, кількість біженців з України перевищила 2,7 млн. Більшість із них перебралася до Польщі. Тамтешній уряд дозволив українцям віддати своїх дітей до місцевих шкіл.

До слова, раніше розібрали умови тимчасового захисту без статусу біженця в ЄС.

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