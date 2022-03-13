Німеччина готова прийняти необмежену кількість біженців з України

Уповноважена німецького уряду з питань міграції, біженців та інтеграції Рім Алабалі-Радован заявила про готовність Берліна прийняти необмежену кількість біженців із України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Deutsche Welle .

"Німеччина запропонує захист усім людям, які втікають до нас з України. Точні цифри назвати не може ніхто", – заявила чиновниця.

За даними ООН, кількість біженців з України перевищила 2,7 млн. Більшість із них перебралася до Польщі. Тамтешній уряд дозволив українцям віддати своїх дітей до місцевих шкіл.