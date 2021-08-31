Германия готова принять до 40 тысяч беженцев из Афганистана

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Себастьяном Курцом.

" Мы всегда говорили, что хотим принять не только местных сотрудников (работавших на Германию во время ее присутсвтия в Афганистане, - ред.), но и людей, которые особым образом были задействованы (в работе с Германией, - ред.)... Мы все видели условия в аэропорту Кабула... Люди, которые нуждались в убежище, также были приняты", - сказала Меркель.

По ее словам, что Германия рассчитывает эвакуировать с Афганистана до 40 тысяч человек, однако нужно выяснить, сколько из них действительно захотят покинуть страну.

Меркель добавила, что все будет зависеть от условий, которые создадут в Афганистане боевики радикального движения "Талибан".