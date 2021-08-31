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Німеччина готова прийняти до 40 тисяч біженців з Афганістану

Автор: Тіберій Юрик

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина прийняла рішення прийняти в країні 40 тисяч біженців з Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Меркель на спільній прес-конференції з австрійським колегою Себастьяном Курцом.

"Ми завжди говорили, що хочемо прийняти не тільки місцевих співробітників (які працювали на Німеччину під час її присутності в Афганістані, - ред.), але і людей, які особливим чином були задіяні (в роботі з Німеччиною, - ред.)... Ми всі бачили умови в аеропорту Кабула... Люди, які потребували притулку, також були прийняті", - сказала Меркель.

За її словами, що Німеччина розраховує евакуювати з Афганістану до 40 тисяч осіб, проте потрібно з'ясувати, скільки з них дійсно захочуть покинути країну.

Меркель додала, що все залежатиме від умов, які створять в Афганістані бойовики радикального руху "Талібан".

Нагадаємо, що до Одеси прибули 133 біженці з Афганістану, яких евакуювали в Україну.

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АфганистанБіженціГермания