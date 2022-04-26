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Німеччина готова до відмови від нафти з РФ за кілька днів, - віце-канцлер

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Варшава, Вівторок 26 квітня 2022 17:56
Німеччина готова до відмови від нафти з РФ за кілька днів, - віце-канцлер Фото: Російська нафта не потрібна Німеччині (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Віце-канцлер і міністр економіки та проблем клімату Німеччини Роберт Габек заявив про готовність федеративної республіки відмовитися від російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

Німецький урядовець під час візиту до Польщі фактично анонсував відмову від нафти з РФ. Більше того, цей процес займе всього "кілька днів".

"Сьогодні я можу заявити, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", – заявив Габек.

За його словами, доля російської нафти на ринку Німеччини складає всього 12%. Уся ця частка зумовлена виключно постачанням палива для нафтопереробного заводу в Шведт-на-Одері. Наразі триває пошук альтернативних варіантів. "Ця альтернатива – завдання найближчих днів".

Раніше Габек запевняв, що незалежності від нафти з РФ Німеччина зможе досягнути лише наприкінці 2022 року. Натомість негайне ембарго нібито нанесло б значні збитки німецькій економіці.

До слова, Німеччина вирішила передати Україні зенітні установки Gepard.

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