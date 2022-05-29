Германия готова отказаться от российского газа: озвучен план накануне зимы

В Германии опасаются нехватки газа на зиму. Поэтому в ФРГ призвали наращивать запасы голубого топлива, на случай, если поставки российского газа прекратятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Федерального агентства по сетям Клауса Мюллера в интервью радиостанции Deutschlandfunk в воскресенье, 29 мая.

"Газовые хранилища в нашей стране заполняются лучше, чем в прошлые годы, и уже заполнены больше, чем только в начале мая. Однако их недостаточно на тот случай, если мы вдруг станем получать меньше российского газа или если поставки вообще прекратятся", - сказал он.

По словам Мюллера, согласно новым нормам немецкого законодательства, газовые хранилища Германии должны быть заполнены более чем на 90%.

Глава агентства по сетям отметил, что если данные условия будут соблюдены, а поставки газа прекратятся, то Германия будет располагать "необходимым буфером, чтобы продержаться как минимум два с половиной месяца в стабильных условиях и при нормальной зиме".