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Больницы Каменского получили медикаментов на 10 млн гривен

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Четверг 05 мая 2022 17:52
Больницы Каменского получили медикаментов на 10 млн гривен Фото: больницы Каменского получили медикаментов на 10 миллионов гривен (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Предприятие "Каметсталь" группы "Метинвест" уже передало медицинским учреждениям города Каменское лекарств на сумму 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Липпу.

"Вчера я передал дежурную часть медикаментов - на этот раз мы предоставили, в том числе, специализированные хирургические средства, такие как металлические пластины. Таким образом, наша помощь больницам достигла уже 10 миллионов гривен. Такую помощь мы оказываем во всех городах нашего присутствия - в Запорожье, Кривом Роге, Покровском, Мирнограде и Павлограде больницы обеспечены медикаментами, и это чрезвычайно важно, ведь многие переселенцев, прибывающих в города, имеют ранения", - рассказал Липпа.

Также, по его словам, предприятие продолжает трудоустраивать сотрудников "Метинвест", которые выезжают из Мариуполя и Авдеевки.

"Сейчас на нашем предприятии открыто около 600 вакансий. Мы трудоустроили уже 180 человек, на рассмотрении - еще 150, так что до конца недели мы устроим на работу 300 человек. А это не только работники, но и их семьи, которые получают возможность строить жизнь", - пояснил он.

Кроме работы, вынужденных переселенцев также обеспечивают жильем: в обустройстве людей активно участвуют и местные власти, и бизнес.

"Мы обустраиваем людей на наших базах отдыха - около 550 человек живет на мощностях "Каметсталі". В городе переселенцев уже более 12 тысяч", - говорит Липпа.

Как известно, компания "Метинвест" за 70 дней войны направила 1,2 миллиарда гривен на помощь Украине и украинцам.

Так, компания закупает продукты питания для граждан, предоставляет средства защиты для украинской армии и ТРО - 100 тысяч бронежилетов, каски, аптечки, а также помогает местным властям возводить укрепления и обустраивать бомбоубежища.

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