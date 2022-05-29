Німеччина готова відмовитися від російського газу: озвучено план напередодні зими
У Німеччині побоюються нестачі газу на зиму. Тому у ФРН закликали нарощувати запаси блакитного палива на випадок, якщо постачання російського газу припиниться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Федерального агентства з мереж Клауса Мюллера в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у неділю, 29 травня.
"Газові сховища в нашій країні заповнюються краще, ніж минулими роками, і вже заповнені більше, ніж тільки на початку травня. Проте їх недостатньо на той випадок, якщо ми раптом станемо отримувати менше російського газу або якщо постачання взагалі припиниться", - сказав він.
За словами Мюллера, згідно з новими нормами німецького законодавства, газові сховища Німеччини мають бути заповнені більш ніж на 90%.
Глава агентства з мереж зазначив, що якщо цих умов буде дотримано, а постачання газу припиниться, то Німеччина матиме "необхідний буфер, щоб протриматися як мінімум два з половиною місяці в стабільних умовах і за нормальної зими".
Раніше німецький уряд доручив RWE подбати про постачання ЗПГ найближчої зими. Енергетична компанія вже зафрахтувала плавальні термінали потужністю 10-14 млрд кубометрів і постачатиме паливо з альтернативних джерел замість РФ.
До слова, російський "Газпром" скоротив виплати для України за транзит газу.
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