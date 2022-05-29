ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина готова відмовитися від російського газу: озвучено план напередодні зими

Новость на русском →
Німеччина, Неділя 29 травня 2022 15:05
Німеччина готова відмовитися від російського газу: озвучено план напередодні зими Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Німеччині побоюються нестачі газу на зиму. Тому у ФРН закликали нарощувати запаси блакитного палива на випадок, якщо постачання російського газу припиниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Федерального агентства з мереж Клауса Мюллера в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у неділю, 29 травня.

"Газові сховища в нашій країні заповнюються краще, ніж минулими роками, і вже заповнені більше, ніж тільки на початку травня. Проте їх недостатньо на той випадок, якщо ми раптом станемо отримувати менше російського газу або якщо постачання взагалі припиниться", - сказав він.

За словами Мюллера, згідно з новими нормами німецького законодавства, газові сховища Німеччини мають бути заповнені більш ніж на 90%.

Глава агентства з мереж зазначив, що якщо цих умов буде дотримано, а постачання газу припиниться, то Німеччина матиме "необхідний буфер, щоб протриматися як мінімум два з половиною місяці в стабільних умовах і за нормальної зими".

Раніше німецький уряд доручив RWE подбати про постачання ЗПГ найближчої зими. Енергетична компанія вже зафрахтувала плавальні термінали потужністю 10-14 млрд кубометрів і постачатиме паливо з альтернативних джерел замість РФ.

До слова, російський "Газпром" скоротив виплати для України за транзит газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Газ
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу