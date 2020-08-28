ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Германия готова будет ввести санкции против России из-за Навального

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Германии готово ввести дипломатические санкции в отношении России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Санкции могут быть введены, если будет подтвержден факт причастности к отравлению российских властей, а также, если в РФ откажутся сотрудничать в расследовании отравления оппозиционера.

Самые читаемые новости

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.

Глава немецкого МИД заявил, что правительство "будет действовать так же, как и в случае с убийством в Тиргартене". Тогда Германия выслала из страны сотрудников российского посольства после того, как Москва отказалась от сотрудничества в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа во время перелета на самолете. Оппозиционер пробыл два дня в омской больнице, после чего его доставили в немецкую клинику "Шарите". При этом российские врачи сообщили, что в его крови ядов не выявили. В свою очередь немецкие врачи подтвердили факт отравления Навального.

По состоянию на 28 августа Навальный продолжает находится в стабильно тяжелом состоянии в медицинской коме, однако последствия отравления пока неизвестны.

Также РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин выразил заинтересованность в расследовании отравления Навального.

Кроме этого сообщалось, что Германия 17 раз обращалась к российским властям с просьбой предоставить дополнительную информацию об убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияГерманияНавальныйСанкции