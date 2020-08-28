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Німеччина готова ввести санкції проти Росії через Навального

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Німеччини готовий ввести дипломатичні санкції щодо Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Санкції можуть бути введені, якщо буде підтверджений факт причетності до отруєння російської влади, а також, якщо в РФ відмовляться співпрацювати в розслідуванні отруєння опозиціонера.

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Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає Reuters.

Глава німецького МЗС заявив, що уряд "буде діяти так само, як і у випадку з вбивством в Тіргартені". Тоді Німеччина вислала з країни співробітників російського посольства після того, як Москва відмовилася від співпраці в розслідуванні вбивства громадянина Грузії в Берліні.

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня під час перельоту на літаку. Опозиціонер пробув два дні в омській лікарні, після чого його доставили в німецьку клініку "Шаріте". При цьому російські лікарі повідомили, що в його крові отрут не виявили. У свою чергу німецькі лікарі підтвердили факт отруєння Навального.

За станом на 28 серпня Навальний продовжує знаходиться в стабільно важкому стані медичної комі, проте наслідки отруєння поки невідомі.

Також РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін висловив зацікавленість у розслідуванні отруєння Навального.

Крім цього повідомлялося, що Німеччина 17 разів зверталася до російської влади з проханням надати додаткову інформацію про вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

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