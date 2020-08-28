Німеччина готова ввести санкції проти Росії через Навального

Уряд Німеччини готовий ввести дипломатичні санкції щодо Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Санкції можуть бути введені, якщо буде підтверджений факт причетності до отруєння російської влади, а також, якщо в РФ відмовляться співпрацювати в розслідуванні отруєння опозиціонера.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає Reuters.

Глава німецького МЗС заявив, що уряд "буде діяти так само, як і у випадку з вбивством в Тіргартені". Тоді Німеччина вислала з країни співробітників російського посольства після того, як Москва відмовилася від співпраці в розслідуванні вбивства громадянина Грузії в Берліні.

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня під час перельоту на літаку. Опозиціонер пробув два дні в омській лікарні, після чого його доставили в німецьку клініку "Шаріте". При цьому російські лікарі повідомили, що в його крові отрут не виявили. У свою чергу німецькі лікарі підтвердили факт отруєння Навального.

За станом на 28 серпня Навальний продовжує знаходиться в стабільно важкому стані медичної комі, проте наслідки отруєння поки невідомі.

Також РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін висловив зацікавленість у розслідуванні отруєння Навального.

Крім цього повідомлялося, що Німеччина 17 разів зверталася до російської влади з проханням надати додаткову інформацію про вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі в Берліні.