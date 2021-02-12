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Німеччина, Франція та Британія закликали Іран припинити виробництво урану

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 16:34
Німеччина, Франція та Британія закликали Іран припинити виробництво урану Фото: люди (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Німеччина, Франція та Британія оприлюднили спільну заяву, в якій закликали Іран припинити виробництво металевого урану. В ній зазначається, що такі дії Тегерану суперечать умовам ядерної угоди 2015 року.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми з великою стурбованістю зустріли нещодавнє підтвердження того, що Іран виробляє металевий уран, порушуючи Спільний комплексний план дій", - йдеться у спільній заяві трьох країн.

Також країни наголошують, що виробництво металевого урану Іраном неможливо пов'язати з цивільними потребами і воно є ключовим кроком для розробки ядерної зброї.

"Ми закликаємо Іран невідкладно припинити цю діяльність та утриматися від нових кроків, що порушують зобов’язання щодо ядерної програми. Продовжуючи відступати від угоди, Іран підриває можливість для поновлення дипломатичних перемовин і повної реалізації цілей ядерної угоди", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Євросоюз серйозно стурбований тим, що Іран почав збагачення урану на рівні 20 відсотків.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що рішення Ірану підвищити рівень збагачення урану демонструє намір продовжувати розвивати військову ядерну програму.

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