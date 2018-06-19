Для содействия реализации минских соглашений по стабилизации ситуации на Востоке Украины

Германия и Франция продолжат работу в рамках "нормандского формата" для стабилизации ситуации на Востоке Украины. Об этом было договорено во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона во вторник в Мезебергу, сообщает сайт немецкого правительства.

Как указано в заявлении, Германия и Франция договорились продолжить свои усилия вместе с Украиной и Россией в "нормандском формате" с целью содействия реализации минских соглашений по стабилизации ситуации на Востоке Украины и обеспечения территориальной целостности Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о подготовке до проведения встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация).