Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Німеччина та Франція продовжать роботу у рамках "нормандського формату"

НовиниПолітика    19.06.2018 - 21:22
Фото: прапори Німеччини та Франції (pixabay.com)
Фото: прапори Німеччини та Франції (pixabay.com)

Для сприяння реалізації мінських угод задля стабілізації ситуації на Сході України

Німеччина та Франція продовжать роботу у рамках "нормандського формату" задля стабілізації ситуації на Сході України. Про це було домовлено під час зустрічі канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона у вівторок в Мезебергу, повідомляє сайт німецького уряду.

Як зазначено в заяві, Німеччина та Франція "домовилися продовжити свої зусилля разом з Україною та Росією у "нормандському форматі" з метою сприяння реалізації мінських угод задля стабілізації ситуації на Сході України та забезпечення територіальної цілісності України".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про підготовку до проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація).

У Берліні почався суд у справі про антисемітський напад Італія та Німеччина співпрацюватимуть у вирішенні міграційної кризи
Теги публікації: Франція, Германия, Нормандська четвірка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся