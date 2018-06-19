Для сприяння реалізації мінських угод задля стабілізації ситуації на Сході України

Німеччина та Франція продовжать роботу у рамках "нормандського формату" задля стабілізації ситуації на Сході України. Про це було домовлено під час зустрічі канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона у вівторок в Мезебергу, повідомляє сайт німецького уряду.

Як зазначено в заяві, Німеччина та Франція "домовилися продовжити свої зусилля разом з Україною та Росією у "нормандському форматі" з метою сприяння реалізації мінських угод задля стабілізації ситуації на Сході України та забезпечення територіальної цілісності України".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про підготовку до проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація).