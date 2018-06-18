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Клімкін розповів про підготовку до проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

НовиниПолітика    18.06.2018 - 18:30
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін наголосив, що на даний момент він не може назвати точну дату зустрічі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про підготовку до проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація). Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Відразу скажу, що зараз буде ще кілька експертних зустрічей для того, щоб ми могли визначити зміст такого саміту (зустрічі лідерів "нормандської четвірки", - ред.), тобто який можливий порядок денний, і вже тоді будемо намагатися виходити на його проведення найближчим часом", - заявив він.

При цьому, Клімкін зазначив, що на даний момент він не може назвати точну дату зустрічі.

"Ми дійсно прагнемо до того, щоб саміт відбувся, а головне - був результативним", - додав він.

Крім того, глава вітчизняного МЗС назвав ключові питання майбутньої зустрічі, серед яких: безпека, звільнення політв'язнів і заручників, миротворча місія і логіка "дорожньої карти".

Нагадаємо, раніше Клімкін заявляв, що РФ буде використовувати час передвиборної кампанії в Україні для тотальної дестабілізації.

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Теги публікації: Павло Клімкін, Нормандська четвірка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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