Германия и Франция призвали РФ соблюдать прекращение огня на Донбассе

Правительства Германии и Франции призвали Россию соблюдать восстановление полного прекращения огня на Донбассе. При этом они просят продолжить Украину и РФ обсуждать дальнейшие шаги в гуманитарной сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня и продолжить обсуждение дальнейших шагов в гуманитарной сфере, например, открытие пропускных пунктов и обмен задержанными, наряду с остальными выводами Парижского саммита 2019 года", - заявили в Министерствах иностранных дел Германии и Франции.
Напомним, вчера Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не надеется на установление перемирия до Рождества.